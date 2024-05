Vincenzo De Luca contro don Patriciello: è il "Pippo Baudo dell’area Nord con relativa frangetta". Meloni: "Segnale spaventoso"

Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, simbolo della lotta ai clan, è il «Pippo Baudo dell’area Nord con relativa frangetta». Un attacco che nasce dalla presenza del sacerdote nel parterre dei partecipanti all’iniziativa sul premierato di mercoledì a Roma. Parole che la premier Giorgia Meloni interpreta come un «segnale spaventoso" visto che «deridono un uomo che cerca di combattere la camorra e dare risposte alle famiglie perbene dove quelli come De Luca non sono riusciti a farlo, o non hanno voluto farlo». Controreplicando, il presidente della Regione chiede alla Meloni ("che evidentemente - accusa - non ha nulla di serio di cui parlare") di preoccuparsi piuttosto dei Fondi di coesione e non "delle fanfaluche». Don Patriciello, aggiunge lui, «non ha il monopolio della lotta alla camorra». In mezzo, il sacerdote si dice «addolorato» e di non meritare «le offese gratuite del presidente della mia regione». Quella inferta da De Luca insomma è «una pugnalata al cuore».

Riavvolgiamo il nastro. La diretta Facebook settimanale del governatore campano riserva quasi sempre molte sorprese, foriera di polemiche e scontri. Durante il periodo del Covid l'attenzione era massima perché l’ex sindaco sceriffo di Salerno usava questa tribuna per annunciare misure drastiche e lanciare invettive contro chi non rispettava le disposizioni particolarmente restrittive per impedire il diffondersi del contagio. Sulla sua pagina social De Luca ha poi continuato a spiegare le attività della Regione e dispensare attacchi, soprattutto al ministro Fitto per la questione dei Fondi di coesione. Nell’ultima puntata, non ha citato direttamente don Patriciello ma si è evidentemente riferito a lui quando ha parlato del parterre di partecipanti alla iniziativa della Meloni sul premierato dicendo di aver visto tra i presenti "anche un prete che chiameremo il Pippo Baudo dell’area nord di Napoli con relativa frangetta». Dopo alcune ore iniziano ad arrivare le prime reazioni di parlamentari - del centrodestra - che oggi diventano un vero e proprio fuoco di fila dopo che sula vicenda ha preso posizione la presidente del Consiglio. «Padre Maurizio vive sotto scorta perché è diventato un obiettivo dei camorristi che non gradiscono la sua tenacia nell’allontanare i giovani dalla droga e dalla criminalità - spiega la Meloni nel suo post su Facebook -. Invece di aiutare Padre Maurizio, fargli sentire il sostegno delle istituzioni, De Luca lo deride, e così facendo dà un segnale spaventoso. Voglio dire a Padre Maurizio che lo Stato c'è, al suo fianco. Che non è solo. E che gli uomini e le donne che non hanno scambiato le istituzioni per il palcoscenico di un cabaret, ma svolgono il loro compito con disciplina e onore, conoscono e riconoscono il valore dei suoi sacrifici. #IosonoPadreMaurizio».