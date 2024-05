E' scontro sulla giustizia, Anm contro la riforma. Conte attacca ed evoca la P2. Lega: leader M5s si confronti con Salvini

Alla marina di Palermo va in scena l'ultimo atto del congresso nazionale dell’Anm. E la mozione finale, approvata per acclamazione, è un segnale netto inviato al ministro Carlo Nordio. Per il presidente Giuseppe Santalucia "non si tratta" su una riforma "cattiva". Le toghe oppongono un corale «no» alla separazione delle carriere e alla revisione del Csm: «la Costituzione non si tocca». E lanciano una campagna di "mobilitazione culturale e comunicativa". «Non siamo una casta», precisa il rappresentante dei magistrati. Quasi a voler rispondere per le rime alle recenti dichiarazioni di Matteo Salvini, che proprio con la parola «casta» aveva definito la magistratura.

Chi invece chiama in causa direttamente i ministri del governo è il leader M5s Giuseppe Conte. Dal palco del capoluogo siciliano, attacca la «reazione indecorosa e corporativa» dei membri dell’esecutivo «di fronte ai perversi intrecci tra politica e affarismo». La vicenda ligure non viene citata, ma è sullo sfondo. Il ministro Guido Crosetto, chiamato a esprimersi in un’intervista, parla di «magistratura politicizzata». E il presidente pentastellato alza i toni. Per Conte, il governo non solo «delegittima l’azione delle toghe», ma con la sua riforma della giustizia mette in atto una «svolta autoritaria che presenta assonanze con il progetto di rinascita democratica della P2».