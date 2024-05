Inchiesta in Liguria, la maggioranza congela le dimissioni di Toti: prima l'interrogatorio

I rappresentanti di Pd, M5S e Azione in Consiglio regionale scrivono una lettera al presidente dell’assemblea Gianmarco Medusei in cui chiedono «nuove elezioni» e che il presidente della Regione lasci.

L’inchiesta giudiziaria in Liguria prosegue a ritmi serrati, tra interrogatori e nuove rivelazioni, mentre la maggioranza esita a prendere una posizione ufficiale nei confronti del presidente Giovanni Toti. A parte il sostegno ricevuto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ribadisce come chi «scarica Toti» gli faccia «ribrezzo», nessuno per ora si sbilancia sulla necessità o meno che il Governatore faccia o meno un passo indietro.

Una presa di posizione che in realtà piace poco al leader di Azione, Carlo Calenda, che ricorda come «la linea» decisa dal suo movimento sia quella «di non chiedere mai» le dimissioni di qualcuno «in caso di inchieste giudiziarie».

Se ufficialmente nessuno nel centrodestra si esprime, a parte la vicepresidente del Senato che assicura come nessuno in FI abbia «scaricato» Toti, comincia ad avvertirsi però una certa preoccupazione soprattutto nella Lega. Il vicepremier Matteo Salvini e il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi temono che l’inchiesta ligure possa in qualche modo «bloccare i cantieri aperti» a Genova, nella Regione e, a cascata, «nell’intero Paese» ("un cinema che potrebbe durare anni").

Il ministro dei Trasporti, infatti, si augura che «la giustizia faccia in fretta» ad accertare la verità, aggiungendo subito dopo, che comunque «chi sbaglia paga». Da registrare anche «il silenzio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni» che viene criticato soprattutto dal deputato di Avs Angelo Bonelli secondo il quale «è giunto il momento in cui lei dica qualcosa».