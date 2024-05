Internazionali tennis a Roma, blitz di "Ultima generazione": coriandoli e vernice in campo

Armati di coriandoli, vernice e colla, gli ambientalisti hanno inscenato la loro protesta su due campi, il prestigioso (e abitualmente presidiatissimo) Centrale e il campo 12 . Due manifestanti che indossavano gilet arancioni con la scritta "Fondo riparazione" (quello che Ultima Generazione chiede per rimediare ai danni del cambiamento climatiche) entrati con regolare biglietto, hanno saltato la barriera entrando in campo mentre il punteggio del singolare femminile tra la statunitense Madison Keys e la rumena Sorana Cirstea era 6/2-3/1 per la prima.

I due che hanno invaso il campo sono stati subito bloccati dagli addetti alla sicurezza e portati fuori senza nessuna resistenza da parte loro, mentre le tenniste sono rientrate negli spogliatoi. I due sono stati poi fermati dalla polizia per essere identificati. Com'è accaduto altre volte in passato, potrebbero essere denunciati. Il campo è stato ripulito e il gioco è ripreso dopo circa quaranta minuti (più complicato è stato 'scollarè gli ambientalisti dagli spalti) con la rumena che non è stata più in grado di racimolare neanche un game: Keys ha vinto 6/2-6/1. Tre game totali anche per Gonzalez e Roger-Vasselin: hanno vinto Arevalo- Pavic 6/1-6/2.