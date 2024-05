Toti a Signorini in un'intercettazione: "La Diga? E' sostanzialmente per Spinelli"

«La Diga (Foranea, l’opera finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr)? E’ sostanzialmente per Spinelli». Ad affermarlo, in un’intercettazione agli atti dell’inchiesta, è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari da martedì nell’ambito dell’inchiesta sul sistema di corruzione, con l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini (l'unico in carcere).

I due, secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta, stanno commentando il pranzo che Aldo Spinelli (l'imprenditore portuale ai domiciliari e, secondo l'accusa, il principale corruttore di Toti e Signorini) ha avuto con l’ex presidente della Regione Claudio Burlando.

«Signorini riferiva a Toti - si legge nelle carte - che Burlando era intenzionato a sostenere la linea dell’inutilità della nuova diga e Toti commentava che, se Burlando sosteneva questa linea, avrebbe dovuto farlo pubblicamente e che il primo a esserne danneggiato era proprio Spinelli». E sottolinea il governatore: «così impara Spinelli a farci i suoi pranzi , visto che la diga sostanzialmente è per Spinelli».