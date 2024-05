Ansiolitici nelle bevande dei colleghi del 118: 44enne ai domiciliari per stalking e lesioni

Non si sa perché lo abbia fatto ma inquirenti e giudici non sembrano avere dubbi: è stato lui ad avvelenare i colleghi, creando un clima di sospetto, paura e diffidenza in un ambiente di lavoro delicato come lo è una centrale del 118, in particolare nel reparto degli operatori di elisoccorso. Ansia a tal punto che gli elicotteristi hanno confessato di aver avuto paura che qualcuno sabotasse le funi di sicurezza.

Claudio Tacconi, 44 anni, ex coordinatore infermieristico della centrale 118 Emilia Est a Bologna, è finito agli arresti domiciliari per stalking e lesioni personali: è accusato di aver somministrato, in caffè, bibite o alimenti, sostanze antipsicotiche ad almeno dieci persone che lavoravano con lui tra il 2020 e il 2023. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria e del Nas hanno eseguito ieri sera la misura cautelare disposta dal tribunale del Riesame.

Tacconi, che in passato fu premiato per aver soccorso un ciclista colpito da infarto e che da alcuni mesi (aveva già ricevuto un avviso di garanzia), era stato trasferito in altra struttura, ha fin qui sempre negato tutto. Ma le testimonianze di chi lavorava con lui, raccolte in un esposto alla Procura presentato dal dipartimento di salute pubblica dell’Ausl e gli accertamenti dei carabinieri hanno messo in fila una serie di elementi convergenti.