Il ministro dell'istruzione Valditara: "Basta sospensioni agli studenti, meglio i servizi sociali"

Per cattiva condotta «Non ha veramente senso la sospensione come è intesa oggi. Se uno studente ha picchiato un insegnante e lo tengo a casa 15 giorni gli faccio un regalo, magari passa quel tempo per giocare alla play station o stare al cellulare». La pensa così il ministro dell’istruzione e merito, Giuseppe Valditara, intervenuto al convegno organizzato da La Verità a Milano, che suggerisce una alternativa: i servizi sociali. Per Valditara sarebbe meglio se lo studente fosse «costretto a fare più scuola e confrontarsi con la società in modo solidale, per esempio lavorando in ospedale o in una rsa, con anziani. A fare una specie di servizio sociale dove impara cosa vuol dire la solidarietà». «Il problema del bulllismo - aggiunge - deriva da un ego ipertrofico di chi pensa di essere il padrone del mondo. Invece vivi nella società e devi avere rispetto verso scuola, studenti, regole, beni pubblici».