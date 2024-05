Madre e figlio morti in casa a Chiaravalle (Ancona), ipotesi omicidio suicidio: ferite sui corpi e coltelli a terra

Madre e figlio, rispettivamente di 79 e 54 anni, sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione in via Gramsci a Chiaravalle (Ancona) poco dopo le 19. Una delle ipotesi è che si tratti di un omicidio suicidio ma gli accertamenti dei carabinieri coordinati dal pm Ruggiero Dicuonzo sono in corso.

Sui cadaveri ferite da taglio e nella casa trovati sangue e coltelli. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione di alcuni vicini che avvertivano un forte odore proveniente dalla casa. Sul posto anche i vigili del fuoco: la porta dell’abitazione non presentava segni di effrazione. La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa.