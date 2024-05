Chef Rubio aggredito, "Mi hanno massacrato fuori casa, sono stati gli ebrei. Il sionismo è mafia"

Chef Rubio (al secolo Gabriele Rubini), noto per il suo sostegno alla Palestina, ha postato sul suo account di «X» un video in cui denuncia di essere stato selvaggiamente picchiato dagli «sgherri della mafia sionista». Mentre cammina con il volto insanguinato, Chef Rubio denuncia: «Questo è quello che mi hanno fatto: mi hanno aspettato fuori casa e mi hanno massacrato di botte mentre ero fuori casa. Hanno bloccato il cancello elettrico, erano in sei». Più tardi, ha pubblicato un’immagine del suo volto tumefatto ma ripulito dal sangue, fotografato al Pronto soccorso; e anche una foto dell’interno di quella che presumibilmente è la sua auto, con i vetri dei finestrini infranti.

«Vergogna tutti. Il sionismo è mafia -ha aggiunto in un altro post- e i giornalisti sono i primi responsabili».