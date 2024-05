Chi è Chico Forti: il mistero della morte di Dale Pyke a Miami nel 1998

Francesco 'Chico' Forti, che ha lasciato il carcere di Miami in attesa del trasferimento in Italia, è probabilmente il più famoso dei circa duemila italiani detenuti nel mondo. Trentino, 65 anni, per oltre vent'anni è rimasto chiuso in carcere negli Stati Uniti, condannato all’ergastolo per un omicidio, compiuto materialmente o attraverso terzi, e che lui sostiene di non aver mai commesso. Nel 2000 Forti venne ritenuto colpevole dell’assassinio di Dale Pike, il cui corpo era stato ritrovato su una spiaggia di Miami nel 1998.

Le accuse e la difesa

Secondo l’accusa, Forti lo avrebbe fatto uccidere perché si era messo in mezzo a un affare immobiliare. Il padre della vittima, Tony Pike, scomparso nel 2019, si era convinto a cedere all’italiano il Pikes Hotel di Ibiza, un albergo molto celebre, dove erano stati girati video musicali negli anni '80, tra cui il «Club Tropicana» con gli Wham!. Il figlio era convinto che Forti avesse portato avanti un’operazione di raggiro. Da ventiquattro anni Forti rivendica la propria innocenza, e sostiene di aver subito un abuso giudiziario. Dalla sua parte si sono schierati in molti, da cittadini a ex magistrati. Molte le richieste di fare luce su come erano state condotte le indagini.