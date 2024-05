Chico Forti lascia il carcere di Miami, in Italia tra due settimane: "Per me inizia la rinascita"

Si avvicina alla conclusione la decennale vicenda riguardante il rimpatrio di Chico Forti. A quasi 24 anni dalla sentenza di ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, avvenuta nel giugno del 2000, il 65enne trentino non è più un detenuto del carcere dello Stato della Florida a Miami, ma è stato trasferito in una struttura federale dall’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia statunitense per l’Immigrazione. A quanto si apprende dalla Farnesina, nella scheda di Forti del Florida Department of Correction, alla data di inizio custodia, il 7 luglio 2000, è stata aggiunta quella del 15 maggio 2024, indicata come data del rilascio. «Per me ora comincia la rinascita», ha detto Chico a persone a lui vicine poco prima del suo trasferimento, per il quale si sarebbe detto «molto positivo».

Leggi anche Chi è Chico Forti: il mistero della morte di Dale Pyke a Miami nel 1998

Trasferimento e procedimenti legali

A Miami, nel frattempo, si è già tenuta l’udienza in cui Forti ha siglato l’accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia. Si tratta dell’ultimo passaggio prima del rientro, dopo che la Corte d’appello di Trento ha convertito la sentenza statunitense. Secondo alcune fonti vicine a Forti, il trasferimento dovrebbe avvenire nell’arco di due o tre settimane.