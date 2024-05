Ex vigilessa uccisa da un colpo arma da fuoco nel Bolognese: ha sparato la pistola di un collega

I carabinieri insieme alla polizia locale di Anzola Emilia stanno ricostruendo la dinamica di quanto successo nel pomeriggio negli uffici del comando dei vigili, dove una donna di 33 anni, ex vigilessa in servizio fino a mesi fa è morta uccisa da un colpo di una pistola di un’ordinanza di un collega. L’uomo, 60enne, che avrebbe avuto una relazione con lei, pure lui vigile urbano, avrebbe detto che il colpo è partito accidentalmente. Sono in corso accertamenti e sul posto ci sono anche il medico legale e il pm di turno, mentre la sede della polizia locale è stata transennata.