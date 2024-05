Fedez lunedì sarà ospite di Cattelan su Rai2: la conferma della trasmissione dopo le indiscrezioni

Fedez sarà ospite della prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan, "Da vicino nessuno è normale", che andrà in onda da lunedì prossimo su Rai2. Le indiscrezioni secondo cui la partecipazione del rapper sarebbe saltata per via del suo presunto coinvolgimento nel pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino sono state smentite poche ore dopo.

Smentite sulle Indiscrezioni

In tarda mattinata, infatti, era trapelata la notizia che l'ex di Chiara Ferragni non avrebbe più potuto partecipare al debutto del programma in quanto indagato dalla Procura di Milano. La Rai ha smentito la notizia, così come lo stesso Fedez, tramite alcune storie Instagram. «Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare le notizie e poi smentirle con altre il giorno dopo - ha scritto il cantante -. Ma a questo punto verificare le fonti e veridicità delle notizie prima no? No».