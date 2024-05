La Lega: "Via le bandiere Ue negli edifici pubblici". La proposta di Borghi fa scoppiare un caso

Il Bundestag con la bandiera tedesca che sventola in primo piano, ma anche il parlamento portoghese e quello austriaco. Sono le immagini postate su X dal senatore leghista Claudio Borghi, che ha annunciato di aver depositato una proposta di legge per togliere l’obbligo di esposizione della bandiera Ue dai palazzi pubblici. «Parlamento Austriaco. Una sola bandiera. E non è quella Eu», scrive. O ancora: «Parlamento Portoghese. Una sola bandiera. Anche qui, stranamente, è quella del Portogallo e non quella della Ue». Al Bundestag «le bandiere Ue sono esposte solo lateralmente. Eppure nessuno dice nulla. Nessun obbligo in Germania di esporre la bandiera Ue. Solo noi abbiamo l’obbligo dal 1998. Attitudine alla sottomissione». E così via. «Vedo - scrive in un nuovo post su X - che la mia proposta di abolire l’obbligo di esporre la bandiera Ue fuori dagli edifici pubblici sta facendo già rumore. Eppure forse non tutti sanno che l’ufficializzazione di quella bandiera è stata rifiutata anche dal trattato di Lisbona. Solo noi abbiamo l'obbligo dal '98».