L'inchiesta sull'ex frate Scozzaro: nella comunità del santone di Collesano si preparavano all’apocalisse

Quest’ultimo lo scorso febbraio era finito agli arresti domiciliari nell’operazione Apocalypse now proprio perché avrebbe aiutato il suo braccio destro a manipolare i figli contro la madre – anche lei un medico - dalla quale si stava separando. Uno dei motivi della fine del matrimonio sarebbero stati i debiti frutti di numerosi finanziamenti a cui l’ex moglie avrebbe dovuto fare fronte: «Veniva richiesto di contribuire alle spese – è una delle dichiarazioni della donna contenute nell’informativa della polizia giudiziaria che ha indagato sul caso - tant’è che lui (Scozzaro, ndr) si è comprato un camper dal valore di 17 mila euro, un container dal valore di 8 mila euro ed altri beni mobili. Gli acquisti effettuati da mio marito sono scaturiti da richieste per una sua presunta intercessione con la Madonna: da lì a poco, secondo quanto detto dal direttore, sarebbe arrivata la fine dei tempi ed era necessario trovare un rifugio».

Il risultato, però, era stato che i due non riuscivano ad arrivare a fine mese nonostante i loro stipendi superassero complessivamente i 5 mila euro al mese: la donna aveva cercato di opporsi ma «Padre Scozzaro mi aveva intimato che avrei dovuto dimostrargli la mia fedeltà e di intraprendere un cammino di fede e conversione che mi avrebbe portato ad essere una sua figlia spirituale. Qualora mi fossi rifiutata avrei perso tutto, in primo luogo la mia famiglia».

Ed in effetti, alla fine, questa minaccia si sarebbe puntualmente verificata: «Per comprendere la portata della forza carismatica di Scozzaro – si legge ancora nella relazione degli investigatori – è sufficiente pensare al fatto che la famiglia è stata letteralmente distrutta fino ad arrivare all’allontanamento, da Collesano, della madre e delle figlie ritenute possedute da una legione di demoni».

Ma che il clima nella comunità fosse tossico si è potuto ricavare da alcuni audio - registrati durante alcune cene dallo stesso ex frate e agli atti dell’indagine - in cui si lasciava andare a incredibili racconti dei dialoghi che lui stesso, nel corso di riti di esorcismo, intratteneva con il diavolo e delle confessioni che questo gli avrebbe fatto in merito agli spiriti maligni che si sarebbero impossessati dell’ex moglie del medico e delle figlie più piccole.

Narrazioni che avrebbero turbato non poco gli altri tre figli rimasti a vivere con il padre, i quali «facendo propri questi racconti deliranti, arrivavano addirittura a temere per la propria vita – è ancora l’informativa della polizia - messa in pericolo dall’opera demoniaca di chi li ha messi al mondo, ma anche dalla minaccia di una imminente fine del mondo».