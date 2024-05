Ricercato si nasconde nel comò della camera da letto, arrestato

Si era nascosto nel comò della camera da letto, appositamente modificato: un nascondiglio insolito, che però non è servito a un cinquantenne napoletano ad evitare di essere scoperto e arrestato dalla polizia.

L’uomo, nato in Germania ma residente nel quartiere napoletano di Barra, deve scontare la pena di 9 anni, 8 mesi e 8 giorni di reclusione per una rapina commessa a Castiglioncello (Livorno) oltre venti anni fa, per la precisione nel luglio del 2002.

I fatti risalgono a stamani, quando gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno perquisito la casa dell’uomo dovendo eseguire un ordne di carcerazione emesso a novembre dalla Procura generale della Corte d’appello di Firenze.

Gli agenti hanno controllato l’abitazione, dove l’uomo risultava domiciliato, e alla fine lo hanno trovato dentro il comò della camera da letto, nel quale era stato creato uno scomparto ad hoc richiudibile dall’interno.