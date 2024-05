Si sporge dal balcone di casa e cade, muore 23enne a Procida

Si sporge da balcone, cade e muore. Accade a Procida, piccola isola nel golfo di Napoli. Questa mattina i carabinieri sono intervenuti in via San Rocco dove un ragazzo di 23 anni è precipitato dal terzo piano del palazzo dove viveva.

Il giovane è stato portato in ospedale a Pozzuoli e lì è morto per le lesioni riportate. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. La salma è stata portata al policlinico di Napoli per l’autopsia. Al momento l’ipotesi di un suicidio non è tra quelle considerate dagli investigatori.