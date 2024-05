Cos'è il Fentanyl? Dal mercato nero ai mix "segreti": come funziona il farmaco che ti manda in overdose

Il fentanyl è un farmaco straordinariamente potente, oggi al centro di una delle più intricate controversie mediche. Utilizzato per alleviare il dolore intenso nei pazienti oncologici e nei casi di dolore cronico insopportabile, questo oppioide sintetico rappresenta sia una importante terapia del dolore per chi soffre che un pericolo mortale se gestito in modo improprio.

L'abuso di fentanyl non si misura solo in cifre, ma in vite distrutte. La sua capacità di creare dipendenza è devastante ed è capace di trascinare le persone in un vortice da cui è difficile uscire. Le città sono diventate silenziose testimoni dell'espansione del mercato nero, dove il fentanyl viene venduto clandestinamente, aumentando i rischi di overdose e morte.

Nonostante i rischi, il fentanyl rimane di inestimabile valore medico e per molti pazienti, soprattutto quelli con malattie terminali, rappresenta l'unica fonte di sollievo da dolori insopportabili. La sua prescrizione richiede una sorveglianza costante e rigorosa, affinché il beneficio terapeutico non si trasformi in tragedia.

La sfida per la comunità medica e la società è trovare un equilibrio tra l'uso terapeutico del fentanyl e la prevenzione degli abusi.