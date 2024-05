Bimbo di 5 mesi muore azzannato dal pitbull dei genitori

Un bimbo di cinque mesi è morto dopo essere stato azzannato dal pitbull di proprietà dei genitori. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Palazzolo Vercellese, centro abitato in provincia di Vercelli. A lanciare l'allarme sarebbero stati gli stessi genitori del piccolo, una giovane coppia trasferita da poco in paese: secondo i primi accertamenti, il bimbo era in casa con la nonna al momento dell'aggressione.

Inutili i soccorsi dell'équipe sanitaria, intervenuta con l'elisoccorso. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento rapido dei sanitari.

L'Oipa: "Regolamentare alcune razze. Chi vende incautamente cani da presa è moralmente responsabile"

L’Oipa «torna a chiedere al legislatore nazionale - scrive l'associazione in una nota - di regolamentare con urgenza la detenzione di determinate razze o simil-razze. Allo stesso tempo, osserva che chi cede o vende incautamente 'cani da presà è moralmente responsabile di questi gravi fatti. Molto spesso, questi animali provengono da cucciolate casalinghe, quando non da traffici illeciti», citando casi di recenti attacchi da parte di pitbull, amstaff e american bully. L’Oipa sottolinea che «certi cani troppo spesso vengono scelti anche da persone non in grado di gestirli correttamente. A livello locale, alcuni Comuni, come quello di Milano, hanno regolamentato la materia, ma occorrerebbe una norma nazionale per imporre a tutti i Comuni di regolamentare il tema». L’Oipa chiarisce come «anzitutto non esista un elenco di cani ritenuti pericolosi. Nel 2006 il ministero della Salute ha emesso un’ordinanza riguardante la 'tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei canì, nella quale era prevista una lista di razze canine ritenute pericolose. Successive ordinanze hanno poi abolito questo elenco a causa della relativa incertezza e, soprattutto, della discriminazione delle razze». «Attualmente la pericolosità di un cane viene determinata a seconda di fatti specifici - spiega l’avvocata Claudia Taccani, responsabile dell’ufficio legale dell’Oipa -. In caso morsicatura o zuffa tra cani infatti il cane e il suo proprietario vengono segnalati al servizio veterinario Asl, che tiene un registro dei cani dichiarati aggressivi, e sono obbligati a seguire un corso formativo».