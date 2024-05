Giovanni Zumbo morto nel Catanese: il bracciante 52enne è rimasto schiacciato dal suo trattore

«Era la sua mansione abituale? Il trattore/escavatore aveva installato il sistema anti ribaltamento (una sbarra di ferro che sormonta e protegge il posto di guida) che consente al guidatore di cadere fuori dalla traiettoria e dal peso del mezzo ribaltato?». Se lo chiedono in una nota il responsabile regionale Lavoro ed il segretario regionale Sicilia del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea Mario Pugliese e Nicola Candido in merito all’incidente mortale avvenuto ieri ad un bracciante agricolo, che è rimasto schiacciato da un trattore che stava manovrando.

Giovanni Zumbo, 52 anni, è morto a Rovittello, una frazione di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. La morte è sopraggiunta immediatamente, rendendo vani i soccorsi.

«Attendiamo indagini serie ed approfondite - concludono Pugliese e Candido - in un settore in cui la prevenzione segna il passo come dimostra il ripetersi di andamenti infortunistici 'antichi' come il ribaltamento, sempre più gravi e mortali. Bisogna rafforzare il sistema dei Rappresentante dei lavori pr la sicurezza (Rls), dare voce e più forza ed importanza alle segnalazioni dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali».