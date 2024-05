Investito e ucciso da un amico dopo una lite con un gruppo di 20enni

La morte di Giampiero Larivera, 54 anni, investito ieri intorno all’una della notte a Pedaso da un’auto guidata da un amico è conseguenza di una resa dei conti dopo un diverbio per futili motivi in un bar. Le testimonianze e le immagini delle telecamere della zona hanno permesso ai carabinieri di ricostruire quanto è accaduto: prima la cena tra amici cinquantenni in un ristorante del lungomare, al termine della quale un gruppo si è spostato in un bar, all’interno del quale è nato un diverbio con alcuni ventenni.

Sarebbero volate parole grosse e qualche spinta, ma nulla che facesse pensare a un tragico seguito. Tre dei cinquantenni hanno preso l’auto e si sono fermati a poca distanza dal bar; qui sono stati raggiunti dal gruppo di giovani e c'è stato un nuovo contatto fisico, ripreso da una telecamera della zona.

Nelle immagini si vedrebbe un’auto che investe tre persone, probabilmente nel tentativo di allontanarsi: una è deceduta sul posto, la seconda, un 24enne di Campofilone, è rimasta ferita e trasferita all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, la terza è uscita illesa dall’impatto. Alla guida della vettura c'era uno dei cinquantenni, che è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato.