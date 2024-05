La morte del vigile 22enne Christian Rovida: la fidanzata è indagata, non sapeva che la pistola fosse carica

Un sorta di gioco finito in tragedia. Christian Rovida, 22 anni, agente della polizia locale di Mortara (Pavia), è morto per un colpo partito accidentalmente dalla sua pistola d’ordinanza, una Glock 22 calibro 40, che era nelle mani della sua fidanzata, 19 anni. Un dramma che si è consumato ieri pomeriggio a Gropello Cairoli (Pavia), in Lomellina, nella villetta dei genitori del vigile. Inutile, purtroppo, l’intervento immediato degli operatori del 118 e il trasporto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: il cuore di Christian si è fermato in sala operatoria, mentre era in corso l’intervento chirurgico nel disperato tentativo di salvarlo.

Fidanzata indagata per omicidio colposo

La sua fidanzata, interrogata a lungo ieri sera dai carabinieri, è indagata per omicidio colposo. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di una tragica fatalità. La ragazza, sconvolta per quanto successo e affiancata dal suo avvocato, ha spiegato anche al sostituto procuratore Chiara Giuiusa di non aver saputo che la pistola era carica. Christian e la fidanzata erano in una stanza al piano superiore dell’abitazione. Il giovane agente, che ieri pomeriggio era fuori servizio, ha mostrato alla ragazza come si impugna una pistola e come si toglie il caricatore. Quando la 19enne ha avuto la pistola tra le sue mani era convinta che fosse scarica. Il colpo è partito accidentalmente ed ha raggiunto il fidanzato all’altezza del petto.