Verona, i parenti delle vittime Israele-Palestina abbracciano il Papa

«Credo che davanti alle sofferenze di questi due fratelli, che è la sofferenza di due popoli, non si può dire nulla - ha detto il Papa -. Loro hanno avuto il coraggio di abbracciarsi. E questo non solo è coraggio, è testimonianza di volere la pace, ma anche è un progetto di futuro, abbracciarsi». Secondo il Pontefice, « ambedue hanno perso i familiari la famiglia si è rotta per questa guerra. A che serve la guerra? Per favore facciamo un piccolo spazio di silenzio, perché non si può parlare troppo di questo, ma sentire, e guardando l'abbraccio di questi due dentro di sé si preghi si e prenda una decisione interiore per fare qualcosa per far finire queste guerre».

«Pensiamo ai bambini in questa guerra in tante guerre, quale futuro avranno? - ha aggiunto - Mi vengono in mente i bambini ucraini che vengono a Roma: non sanno sorridere, i bambini nella guerra perdono il sorriso». «Pensiamo ai vecchi che hanno lavorato tutta la vita per portare avanti questi due paesi e penso alla loro sconfitta. Un sconfitta storica, una sconfitta di tutti noi - ha detto ancora -. Preghiamo per la pace e diciamo a questi due fratelli che portino questo desiderio nostro di lavorare per la pace al loro popolo. Grazie».

«La pace non sarà mai frutto della diffidenza, dei muri, delle armi puntate gli uni contro gli altri». ha detto il pontefice al termine dell’incontro all’Arena di Verona «Arena di Pace. Giustizia e Pace si baceranno». «Dice San Paolo: 'Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminatò (Gal 6,7) - ha aggiunto il Pontefice -. Non seminiamo morte, distruzione, paura. Seminiamo speranza! È quello che state facendo anche voi, in questa Arena di Pace. Non smettete. Non scoraggiatevi. Non diventate spettatori della guerra cosiddetta 'inevitabilè. Come diceva il vescovo Tonino Bello: 'In piedi costruttori di pace!'».