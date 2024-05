Fanno scialpinismo, ma vengono travolti da una valanga: due morti sulle Alpi svizzere

Sono due sportivi residenti in provincia di Lecco i due morti oggi sulle Alpi svizzere mentre stavano praticando scialpinismo. In base a quanto si è potuto finora apprendere, si tratta di un trentenne e un cinquantenne, entrambi residenti nel quartiere collinare Germanedo di Lecco, e tutti e due attivi nel gruppo Asen Park. I due sportivi sono stati sommersi da una valanga sul Pigne d’Arolla, cima con vetta a 3787 metri, tra il Cervino e il Grand Combin. Resta da stabilire la causa scatenante della slavina. La notizia è giunta in mattinata a Lecco e nel quartiere sono in corso verifiche sulle effettive identità delle vittime.