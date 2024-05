Neonato trovato morto arrotolato tra le lenzuola in crociera: fermate la madre e due colleghe

Lo hanno trovato sul lettino a castello in una cabina, quella assegnata alla madre. Ormai privo di vita, arrotolato in alcuni lenzuoli. Quel bambino era nato da due giorni e ora il suo decesso è diventato un giallo che ha reso triste la navigazione della nave da crociera Silver Whisper mentre domenica incrociava le acque del Tirreno al largo dell’Argentario (Grosseto).

Una giovane donna filippina di 28 anni, addetta alle cucine, appartenente all’equipaggio, ha partorito venerdì pomeriggio sull'imbarcazione un bambino, che è poi morto. Secondo prime indicazioni era nato due giorni prima. La madre è stata fermata in carcere dai carabinieri su decreto della procura di Grosseto. Successivamente sono state fermate anche due sue colleghe, che dividevano con lei la cabina.

Gli inquirenti le accusano di omicidio volontario. Dopo un ricovero all’ospedale di Grosseto, dove l’hanno portata in stato di choc, oggi la 28enne è stata trasferita nel carcere di Sollicciano a Firenze in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Lo stesso è accaduto per le due colleghe, una keniana e una sudafricana: per gli inquirenti, secondo quanto appreso, avrebbero aiutato la 28enne a partorire e nascosto il corpicino del neonato al resto dell’equipaggio. Da quanto appreso il piccolo sarebbe stato anche nascosto in un armadietto.