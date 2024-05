Accordo Fedez-Cristiano Iovino, il personal trainer non lo querela dopo il caso del pestaggio a Milano

Con un accordo, firmato alla presenza dei loro legali, Fedez e Cristiano Iovino mettono un punto fermo nel caso del pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, quando il personal trainer dei vip venne aggredito in via Traiano, a Milano, da un gruppo di 8-9 persone. Tra queste ci sarebbe stato anche il rapper, con il quale, tra l’altro, Iovino avrebbe avuto un’accesa lite, poi sfociata in rissa, meno di un’ora prima nel privé della discoteca The Club, in zona Brera. Fedez, riconosciuto da due testimoni presenti sul luogo dell’aggressione, ossia i vigilantes della palazzina, e immortalato anche dalle telecamere di sorveglianza, è stato iscritto nelle scorse settimane nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso. Per procedere con questi ultimi due reati, però, sono necessari la querela e il referto medico da parte della persona offesa, in questo caso Iovino, che tuttavia quella notte stessa aveva rifiutato il trasporto in ospedale e che non avrebbe collaborato alle indagini.

E ora con questa «soluzione transattiva», raggiunta tra i legali, gli avvocati Gabriele Minniti, per il rapper, e Daniele Barelli, per Iovino, quest’ultimo ha rinunciato a presentare querela. Se la denuncia non sarà depositata entro luglio - e alla luce del nuovo accordo non dovrebbe proprio accadere - le accuse di lesioni e percosse cadranno automaticamente. Rimarrebbe quella per rissa, procedibile d’ufficio, ma ancora tutta da valutare. La notizia della transazione, confermata da fonti legali, è stata anticipata nel primo pomeriggio da Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, che ha anche pubblicato alcune immagini di Fedez e Iovino insieme ai propri avvocati poco prima di firmare l'accordo, in base al quale il rapper verserebbe anche una somma al personal trainer romano. Quando si era diffusa la notizia della presenza di Fedez al pestaggio, il cantante, ex di Chiara Ferragni, aveva commentato la vicenda con i giornalisti. «Io non c'ero e dalla telecamera non si vede niente», aveva detto.