Caso Miccichè, l'indagine riguarda anche l'autista Messina e l'Ars medita provvedimenti

L’Assemblea regionale siciliana avvierà la procedura disciplinare nei confronti del dipendente Maurizio Messina, assegnato come autista a Gianfranco Miccichè e indagato, assieme al politico, dalla Procura di Palermo per truffa, peculato e false attestazioni. L’amministrazione di Palazzo dei Normanni chiederà gli atti all’autorità giudiziaria e non appena li avrà ricevuti aprirà la procedura, che sarà sospesa fino alla definizione del procedimento penale.

Come emerge dall’ordinanza del gip, era stato Miccichè a chiedere espressamente all’amministrazione che gli fosse assegnato Messina come autista. In base al regolamento parlamentare, agli ex presidenti dell’Ars, rieletti come semplici deputati, spetta l’auto blu il cui utilizzo deve essere esclusivamente per motivi di servizio istituzionali. Gli inquirenti accusano Miccichè di avere utilizzato la vettura per motivi privati e di avere attestato false missioni all’autista che nelle ore di servizio, nella tratta Palermo-Cefalù, si sarebbe recato 47 volte in due sale bingo dove sarebbe rimasto anche per 4 ore mentre in altre occasioni avrebbe raggiunto l’abitazione di un’amica a Lascari. A Miccichè è stato imposto il divieto di dimora a Cefalù, dove il politico ha una villa nella zona di Sant'Ambrogio, e all’autista l'obbligo di dimora a Palermo e Monreale.