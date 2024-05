Cedono cavi e precipita giostra: nove ragazzini feriti

Si chiama thrill fall, ovvero caduta da brivido, la giostra da cui sono precipitati ieri sera a San Severo, nel Foggiano, nove ragazzini che si stavano divertendo tra le attrazioni del luna park allestito in occasione della festa patronale della Madonna del soccorso che attira numerosi fedeli e avventori anche da paesi vicini. Due ragazzine hanno riportato le ferite più importanti. Frattura del femore e delle vertebre una e frattura del bacino e delle vertebre l’altra. Ricoverate negli ospedali di San Giovanni Rotondo e Foggia ne avranno per 40 e 30 giorni. Gli altri sette ragazzini hanno riportato lesioni lievi medicate dai sanitari. Per loro non si registra alcuna preoccupazione e nelle prossime ore saranno tutti dimessi. Si tratta di giovanissimi tra i 10 e i 14 anni.

L’incidente è avvenuto mentre il luna park era affollato da centinaia di persone. Due cavi in acciaio - ha ricostruito il sindaco di San Severo Francesco Miglio - si sarebbero lesionati cedendo e provocando il guasto ed il conseguente crollo della giostra e la caduta dei nove ragazzini che erano a bordo. L'attrazione è stata posta sotto sequestro penale, transennata e vigilata dalla polizia locale. Altri accertamenti sono in corso da parte delle forze di polizia, coordinate dalla procura di Foggia, intervenute insieme ai vigili del fuoco, che dovranno accertare prima di tutto perchè i cavi si siano lesionati e abbiano ceduto.