Con l'IA 218mila dipendenti pubblici a rischio: il 57% fortemente esposto alla nuova tecnologia

Il settore pubblico subisce un forte impatto dall’adozione dell’ intelligenza artificiale con circa il 57% dei dipendenti , 1,8 milioni di lavoratori circa, che saranno fortemente esposti alla nuova tecnologia e il 12% di questi che rischia di essere sostituito, un esercito pari a 218mila persone . E’ quanto emerge dalla ricerca di Fpa «L'impatto dell’intelligenza artificiale sul pubblico impiego» presentata in apertura di Forum P.A. 2024 secondo la quale tra i lavoratori pubblici altamente esposti, la gran parte (l'80%) potrebbe integrare l’intelligenza artificiale nel suo lavoro, ottenendo notevoli miglioramenti.

La necessità di riqualificazione e riconsiderazione dei ruoli

"Le professioni ad alta specializzazione come i ruoli direttivi, i dirigenti e i professionisti - si legge nella ricerca - hanno un forte potenziale di collaborazione, mentre quelle poco specializzate e routinarie sono vulnerabili alla sostituzione, suggerendo la necessità di una riconsiderazione dei ruoli e di una riqualificazione per mitigarne gli effetti. La rivoluzione dell’IA rappresenta la 'terza ondatà di trasformazione per il settore pubblico degli ultimi 15 anni, dopo la spending review e la pandemia».

Verso una riforma strutturale della pubblica amministrazione

«Di fronte a un simile impatto, la pubblica amministrazione è chiamata ad una riforma strutturale - aggiunge Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Fpa -. Serve una revisione dei processi di formazione, orientata allo sviluppo di competenze come creatività, adattabilità, pensiero critico e laterale e soft skill, che possono qualificare il lavoro liberato da mansioni ripetitive e routinarie. A livello organizzativo, bisogna abbandonare la logica gerarchica e burocratica per introdurre la flessibilità necessaria a gestire il cambiamento. Mentre la dirigenza è chiamata ad abbandonare la cultura dell’adempimento verso una per obiettivi e risultati».