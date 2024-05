Giovane disperso in mare a Milazzo, in azione anche i sommozzatori: ancora nessuna traccia

Sono ore di angoscia quelle che dal primo pomeriggio di ieri stanno vivendo i parenti milazzesi di un giovane, residente a Bergamo, che dopo aver fatto il bagno a mare non è più riemerso dalle acque.

Dalle 14 di ieri, quando la compagna ha fatto scattare l’allarme, sono iniziate le ricerche condotte con il supporto di due motovedette della Capitaneria di porto e poi anche di un elicottero della Guardia costiera lungo tutto il litorale di Ponente, ma dell’uomo nessuna traccia. In serata sono giunti anche gli uomini del nucleo subacqueo acquatico dei vigili del fuoco. Le ricerche sono andate avanti sino a quando è stato possibile, ma dell’uomo, purtroppo, nessuna traccia. Un esito che ha provocato tanto sconforto, anche se chiaramente ci si aggrappa alla speranza. Una vicenda che peraltro necessita di essere chiarita in diversi aspetti e che gli inquirenti hanno potuto ricostruire solo parzialmente, in quanto la testimonianza della compagna, sordomuta e in forte stato di choc, ha condizionato il racconto della donna.