Meloni: chiederò cambiamenti sul redditometro, con noi mai nessun Grande fratello fiscale

«Mai nessun «grande fratello fiscale" sarà introdotto da questo Governo. Sono sempre stata contraria a meccanismi invasivi di redditometro applicati alla gente comune». aggiunge Giorgia Meloni spiegando che «l'attuazione della delega fiscale, portata avanti in particolare dal Vice Ministro dell’Economia Leo, è fino ad ora andata nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino, tutelare i lavoratori onesti e contrastare la grande evasione, quella, per intenderci, dei sedicenti nullatenenti con ville, barca e supercar. Continueremo in questa direzione, sempre dalla parte dei cittadini».

Il redditometro «spero sia un passato che non torna. Preferisco siano accertati i fatturati veri, non i presunti, anche perchè la punizione di un presunto benessere non è degna di un Paese civile, la concorrenza al ribasso non va bene». Lo ha affermato il segretario leghista Matteo Salvini, durante un confronto con la Cna in vista delle Europee.