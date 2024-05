Accusata con il compagno di violenza sessuale, si uccide in carcere

La donna suicida questa mattina nel carcere di Torino si trovava al Lorusso Cutugno da marzo, a seguito dell’arresto effettuato dai carabinieri a Cogne, in Valle d’Aosta. Lei il compagno, di 57 anni, sono accusati di aver più volte abusato sessualmente del proprietario di un alloggio che avevano preso in affitto.

Originari di Caltanissetta, non solo violentavano l’uomo, ma riprendevano le scene di violenza e minacciando di diffondere i video, tenendolo di fatto sotto ricatto, tanto che non pagavano nemmeno più l’affitto.

Dieci gli episodi di violenza contestati, ma nonostante la pressione psicologica, l’uomo esausto aveva presentato una denuncia. A marzo l'arresto, ed oggi il dramma in carcere, la donna si sarebbe soffocata con un sacchetto di platica, mentre la compagna di cella era nei corridoi della struttura penitenziaria.

Inutili i soccorsi. L'avvocato nisseno Massimiliano Bellini, che seguiva la vicenda legale della coppia, sottolinea come quanto avvenuto sia "un monito doloroso sull'importanza di riformare il sistema giudiziario". Bellini spiega di aver chiesto da marzo, per tre volte la revoca della misura cautelare in carcere, chiedendo il trasferimento ai domiciliari a Caltanissetta.