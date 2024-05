Giulia Tramontano uccisa in sala, "il luminol ha acceso il pavimento". Teste: «Impagnatiello tentò di pulire»

Lo ha confermato stamane Cristian Marchetti, comandante della Sis dei carabinieri di Milano sentito come testimone al processo in cui è imputato Alessandro Impagnatiello, l’ex barman che ha confessato di aver accoltellato la compagna al settimo mese di gravidanza e di aver cercato di sbarazzarsi del corpo, dopo il tentivo di bruciarlo.

Il pavimento della sala dell’appartamento di Senago durante gli accertamenti con il luminol «si è acceso per parecchi minuti» per via di una copiosa presenza di sangue che nemmeno una accurata pulizia è riuscita a cancellare. Ciò significa che non ci sono dubbi: Giulia Tramontano la sera del 27 maggio scorso è stata uccisa lì, nel soggiorno di casa.

Inoltre, il colonnello, rispondendo alle domande del pm Alessia Menegazzo e al presidente della Corte, Antonella Bertoja, ha spiegato di aver repertato parecchi «flaconi di ammoniaca e candeggina, sacchi di plastica e guanti», materiale, secondo la ricostruzione, usato per ripulire la scena del delitto e per sbarazzarsi del corpo di Giulia. Ma qualcosa «è sfuggito» in quanto piccole tracce sono state individuate «sul flessibile della doccia, sullo scarico della vasca da bagno, su una bacinella», ha precisato.

Anche nell’appartamento, per via di «un grosso sversamento», il pavimento del salotto si è illuminato «quasi a giorno», mentre gli accertamenti sul divano e sul tappeto hanno dato esito negativo. E questo perché il primo, al momento del brutale assassinio, era stato «a mio avviso probabilmente coperto con un telo, mai ritrovato» e il secondo «tolto dal pavimento».

Non così sulle piastrelle del pavimento del soggiorno: essendo «porose, hanno assorbito il sangue» rinvenuto, in quantità molto più modesta, pure nelle fughe tra le mattonelle e in altre zone «difficili da pulire».

Un racconto questo, con cui è stata acclarata la ricostruzione della Procura, e che il 31enne, seduto come sempre in una delle gabbie in aula, ha ascoltato senza fare una piega. Così come ha ascoltato gli altri testi, tra cui un altro investigatore chiamato a deporre sulle tracce di sangue relative al trascinamento del cadavere sulle scale della palazzina e tra la cantina e il box prima di abbandonarlo in un luogo nascosto non molto lontano dalla palazzina.

Lunedì prossimo, a un anno esatto dal brutale assassinio, è previsto l’interrogatorio di Impagnatiello. Lo stesso giorno, Giulia sarà ricordata a Senago, con una commemorazione aperta a tutta la cittadinanza organizzata dal Comune e dalla Comunità Pastorale San Paolo Apostolo.

Cos'è il luminol

Il luminol, noto anche come 5-aminotalftalimide o 3-amminoftalimmide, è un composto chimico che ha trovato un impiego fondamentale nella scienza forense. La sua peculiarità risiede nella sua capacità di emettere luce quando entra in contatto con tracce di sangue, anche se lavate o diluite. Questa proprietà lo rende un prezioso strumento per gli investigatori che cercano di ricostruire la scena di un crimine.

Il luminol agisce reagendo con l'eme, la componente proteica dell'emoglobina contenuta nei globuli rossi, in presenza di perossido di idrogeno e di un catalizzatore, solitamente un sale di ferro o di rame. Questa reazione chimica produce una luce blu tenue, visibile al buio, che permette di individuare anche minime quantità di sangue.

L'utilizzo del luminol nella scienza forense non si limita al rilevamento del sangue. Può essere impiegato anche per identificare altri composti biologici, come saliva, sperma e urine, grazie alla loro capacità di catalizzare la reazione luminescente.

Tuttavia, è importante sottolineare che il luminol non è infallibile. La sua efficacia può essere compromessa da fattori esterni, come la presenza di detergenti o candeggina, che possono interferire con la reazione chimica. Inoltre, il luminol non è in grado di distinguere tra sangue umano e animale, richiedendo ulteriori analisi per una precisa identificazione.

Nonostante queste limitazioni, il luminol rimane un'arma preziosa nella lotta contro il crimine, fornendo agli investigatori un metodo efficace per svelare i segreti nascosti e fare luce sulla verità.