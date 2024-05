Ancora gravi i bimbi di 7 e 3 anni accoltellati dal padre ad Agrigento

Sono ancora gravi le condizioni dei due fratellini ricoverati all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo che il padre, Daniele Alba di 35 anni, li ha accoltellati insieme alla madre nella loro casa a Cianciana, in provincia di Agrigento.

La prognosi dei due piccoli di 7 e 3 anni è riservata ed entrambi si trovano ricoverati in terapia intensiva. Il fratellino di 7 ieri ha subito due interventi uno al torace che ha interessato un polmone e anche il cuore e uno in neurochirurgia al cervello. La sorellina ha diverse ferite al volto e due molto profonde preoccupano i medici. La bimba, consegnata dall’uomo che si era barricato in casa, ha perso molto sangue. Nelle prossime ore saranno risvegliati per verificare se vi siano dei danni gravi neurologici. «La situazione è in evoluzione - dicono dall’ospedale i medici - al momento non si può dire di più. Si sta facendo di tutto per salvarli».