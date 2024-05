Drammatico incidente a Napoli, scontro tra due scooter: un 41enne morto decapitato

Incidente stradale mortale nel Napoletano. Accade a Giugliano, alle 13.30 circa di oggi. I carabinieri sono intervenuti sull'asse mediano, in direzione Lago Patria, all’altezza dell’esercizio commerciale 'Glorià, dove due scooter per cause da chiarire si sono urtati tra loro cadendo a terra.

Il conducente di uno scooter, 41 anni, ha perso la vita rimanendo decapitato nell’impatto con il guard rail, mentre l’altro ha riportato lesioni al braccio destro e gamba sinistra, ed è attualmente ricoverato al Pronto Soccorso di Pozzuoli in osservazione. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita nell’ospedale di Giugliano.