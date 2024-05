Picchiano lui e impiccano il suo cane per una partita di droga non pagata. Due fratelli arrestati a Niscemi

Per una partita di droga non pagata due pregiudicati di Niscemi si sono trasformati in «stalker» nei confronti della vittima e per ritorsione gli hanno ucciso il cane. Con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, tentata estorsione, minacce e violenze, uccisione di animali e rapina sono stati arrestati dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela due fratelli di 24 e 22 anni.

Durante le indagini, svolte dalla Stazione Carabinieri di Niscemi, sono stati raccolti sufficienti elementi indiziari a carico dei due indagati che avrebbero minacciato un giovane con continui messaggi telefonici e in un caso dopo averlo percosso, l'hanno rapinato del telefono. L’episodio ancora più grave avvenne nel marzo del 2023 quando i due arrestati, con l’intento di intimorire ancor di più il ragazzo, uccisero il suo cane impiccandolo al ramo di un albero. I due fratelli - su ordinanza del gip del tribunale di Gela - sono stati condotti presso il proprio domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria.