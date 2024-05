Tentato omicidio dell'influencer a Novara: Siu è uscita dal coma

E’ uscita dal coma l’influencer Siu, Soukaina El Basri, 30 anni, ricoverata all’ospedale di Novara, con il sospetto che sia stata ferita dal marito, Jonathan Maldonato, in stato di fermo, con l’accusa di tentato omicidio, nell’indagine avviata dalla procura di Biella. Lo conferma l’Ospedale. La giovane si è ripresa e parla. Rimane per cautela ricoverata in rianimazione e la prognosi è ancora riservata, ma l’evoluzione della situazione sembra positiva. Maldonato si è dichiarato innocente.

Sarà la legale biellese Alessandra Guarini ad assistere Soukaina El Basri, la giovane influencer biellese di origine marocchina ancora ricoverata all’ospedale di Novara, e la sua famiglia. Lo conferma all’Agi la stessa avvocata, che ha già formalizzato l’incarico da parte di alcuni fratelli, di una sorella e del papà di «Siu». «Tra oggi e domani - spiega l’avvocato Guarini - formalizzeremo la nomina anche della mamma». Alessandra Guarini è un legale molto noto anche su scala nazionale: è stata legale di parte civile in casi come il naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio, la valanga di Rigopiano o la strage del treno merci a Viareggio. Ha difeso Emilio Fede, ex direttore del Tg4, nel processo Ruby-bis. E di recente è tornata sotto i riflettori come difensore di Dimitri Fricano, l’uomo condannato a 30 anni per aver ucciso a coltellate la fidanzata Erika Preti, per il quale ha ottenuto la scarcerazione e il passaggio ai domiciliari per motivi di salute.