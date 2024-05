Addio alla cannabis light, il governo prepara la stretta. Magi: dramma per il settore

Arriva lo stop alla cannabis light. Il governo, con un emendamento al disegno di legge sulla sicurezza all’esame della Camera, propone di cambiare la legge a sostegno della filiera della canapa ad uso industriale, vale a dire con quantità di Thc inferiore allo 0,2%. La proposta di modifica, una volta approvata, vieterà la coltivazione e la vendita dei fiori ad eccezione di alcuni usi industriali. Così, se la proposta passerà, il commercio e la cessione verranno punite con le norme del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti, parificando la cannabis light a quella non light. La legge 242 del 2016 ha consentito in Italia la coltivazione della canapa ad uso industriale, con quantità di Thc inferiore allo 0,2. In assenza di un divieto esplicito alla vendita di infiorescenze, da allora sono stati aperti negozi per la vendita. Ora il chiarimento è arrivato. Ma di fatto l’emendamento va verso la direzione opposta da quella che molti nel settore auspicavano e potrebbe portare - è il timore - un duro contraccolpo ad aziende e negozi. «Dal governo c'è una spinta repressiva e punitiva immotivata.

È drammatico, vogliono definitivamente tagliare le gambe a migliaia di operatori del settore della cannabis light», è l’allarme del segretario di +Eu Riccardo Magi. «Avrà delle conseguenze drammatiche. Sarebbe servito un intervento chiarificatore, ma nella direzione opposta». Ovvero avrebbero dovuto dire «che anche le infiorescenze possono essere prodotte e commercializzate a maggior ragione perché non hanno effetto drogante», spiega Magi. «L'ultima trovata del governo - attacca anche il Dem Marco Furfaro - è quella di parificare la cannabis light a quella non light: per raccattare quattro voti chiuderanno tremila imprese e 15mila lavoratori verranno licenziati. Giorgia Meloni è sempre dalla parte sbagliata della storia». Dello stesso avviso il vicecaporgruppo dei rossoverdi alla Camera: «Questo governo se la prende con i piccoli imprenditori che commercializzano la cannabis light», le parole di Marco Grimaldi di Avs «Piuttosto dovrebbe fare una vera patrimoniale sulle mafie - prosegue - una 'canapa tax'». Anche l’avvocato costituzionalista che segue da tempo aziende di settore, Giuseppe Libutti, sostiene che così concepito l’emendamento è "in contrasto con la giurisprudenza» e «aprirà la strada a numerosi contenziosi».