Donna uccisa in casa a San Giovanni Rotondo, fermato un uomo che si aggirava completamente nudo

Il corpo di un’anziana è stato trovato in un appartamento al piano terra in via Sergente Padovano a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. La donna sarebbe stata uccisa per soffocamento. Poco dopo i carabinieri hanno bloccato un uomo che si aggirava per la città completamente nudo e ricoperto di sangue.

La posizione dell’uomo è al vaglio degli investigatori. Da indiscrezioni pare che poco prima l’uomo avesse aggredito altre due donne dopo essere entrato nella loro abitazione. Le due però sono riuscite a metterlo in fuga.