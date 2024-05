Giallo a Palermo: chi è Francesca Donato, l'europarlamentare moglie di Angelo Onorato

Palermo è scossa dall'omicidio dell'imprenditore Angelo Onorato, marito dell'europarlamentare Francesca Donato. Il tragico evento ha portato alla ribalta la figura di Donato, una politica molto nota per il suo impegno nelle istituzioni europee e per le sue posizioni critiche verso l'Unione Europea.

Chi è Francesca Donato

Francesca Donato, nata ad Ancona il 25 agosto 1969, è una figura di spicco della politica italiana. Cresciuta in varie città del nord Italia, ha completato i suoi studi in giurisprudenza all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 1996. In seguito, ha iniziato la sua carriera forense a Padova, specializzandosi nel diritto penale.

Nel 1999, Donato ha sposato Angelo Onorato, un imprenditore palermitano, trasferendosi a Palermo dove ha proseguito la sua carriera legale nel settore civile, con particolare attenzione al diritto commerciale e aziendale. Nel corso degli anni, ha combinato la sua professione con il lavoro nell'azienda di famiglia e l'attività politica.