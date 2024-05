La leghista Sara Zambaia nella bufera: in un video spiega il voto disgiunto e suggerisce una candidata M5s

Dopo avere ricordato di esprimere la preferenza per loro due, la consigliera leghista indica la possibilità di scegliere un candidato alla presidenza diverso da quello sostenuto dalla coalizione di centrodestra, Alberto Cirio, governatore uscente e vice segretario nazionale di Forza Italia. Per fare capire come si concretizza il voto disgiunto, ammesso anche dalla nuova legge regionale del Piemonte, Sara Zambaia specifica: "l'importante è mettere la X su un altro candidato presidente che non sia Alberto Cirio». E suggerisce, «per simpatia» Sarah Disabato, la candidata scelta dal Movimento 5 stelle, che in Piemonte corre da solo dopo il fallito accordo con il Pd e il centrosinistra. «Una becera strumentalizzazione politica», commentano in una nota Zambaia e Allasia.

«Si tratta - spiegano - di un video registrato per rispondere alla precisa richiesta di alcuni elettori del Movimento 5 stelle e della sinistra che volevano capire come poter sostenere il proprio candidato presidente, ma al contempo esprimere la preferenza per i candidati della Lega riconoscendo il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni». Zambaia e Allasia precisano che si tratta di «un messaggio privato e mirato che evidentemente qualcuno ha voluto diffondere nel becero tentativo di creare una polemica che non esiste: la nostra coalizione di centrodestra, capitanata dal presidente Alberto Cirio è da cinque anni compatta e continuerà ad esserlo per i prossimi anni perché proprio in Alberto Cirio abbiamo individuato, già nel 2019 e anche oggi, il miglior capitano».

Nella nota il presidente uscente dell’assemblea legislativa piemontese e la consigliera regionale ribadiscono fedeltà al governatore e candidato di centrodestra: «La nostra stima nei confronti di Alberto Cirio - scrivono - è sotto gli occhi di tutti: il nostro materiale elettorale e tutto l’operato di questa legislatura rimarcano pienamente il grande lavoro del Governatore che sa di poter contare pienamente da tanti anni sulla fedeltà e l’appoggio della Lega e dei suoi consiglieri».