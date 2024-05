La premier lancia provocazione: “Oggi vi parlo da... TeleMeloni”. Poi attacca Schlein

«Eccomi qui in una nuova puntata degli 'Appunti di Giorgia' che però ho deciso di ribattezzare 'TeleMeloni'. Perché l’unica 'TeleMeloni' che esista è questa. Tutto il resto sono solo fake news di una sinistra che, essendo impegnata ad occupare la televisione, pensa che gli altri siano come lei. Ma poiché noi siamo molto, e orgogliosamente, diversi dalla sinistra, abbiamo già smontato questa bufala dati alla mano». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella diretta sui suoi social 'Gli appunti di Giorgia'.

Schlein e il salario minimo

«Se hai un salario da fame e non puoi pagare l’affitto, non sei pienamente libero, mentre il governo Meloni blocca la proposta sul salario minimo su cui raccogliamo firme in tutta Italia e cancella i fondi per l'affitto da 330 milioni». Così la segretaria del Pd Elly Schlein replica alla premier.

«Se ti ammali di tumore e non riesci a prenotare le visite successive con la sanità pubblica non sei libero o lo sei se faticosamente trovi 500 euro. Io - aggiunge - mi preoccupo di quelli che 500 euro non provano neanche a cercarli. Queste sono le libertà compresse dalle scelte dissennate del governo».