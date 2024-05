“Hanno ucciso mio marito”: omicidio a Palermo. Freddato a colpi di pistola l'architetto Onorato, coniuge dell'europarlamentare Donato

Un architetto, Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti e marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato ucciso a Palermo con colpi di pistola. La vittima è stata trovata nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa. «Hanno ucciso mio marito Angelo» ha affermato l’eurodeputata, e vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici che l’hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito. Non aveva notizie di lui dalle 11. Pare che L’imprenditore, trovato con una fascetta di plastica al collo, avesse un appuntamento con qualcuno proprio nei pressi di via La Malfa.

Testimone: due donne urlavano davanti cadavere Onorato

«Erano le 15.15, c'erano due donne che urlavano accanto allo sportello aperto dell’auto e mi sono avvicinato: sul petto aveva del sangue e una fascetta sul collo». E’ il racconto dell’uomo che nei pressi di via Ugo La Malfa, in direzione Trapani, ha trovato in una Land Rover il corpo senza vita di Angelo Onorato, marito dell’europarlamentare della Dc Francesca Donato che l’avrebbe rintracciato con il gps del telefonino. «Era una bravissima persona, molto dolce, ho lavorato qualche volta con lui», ha aggiunto l’uomo. Non sono ancora chiare le dinamiche del fatto.