Una 19enne sbanda con l'auto e travolge i pedoni, un morto e un ferito grave

Ha perso il controllo dell’auto travolgendo due pedoni che si trovavano a bordo strada. L'impatto è stato fortissimo e non ha lasciato scampo a un uomo di 65 anni, che è morto sul colpo. Trasportato d’urgenza in ospedale, invece, un 51enne. E’ stato ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora sangue sulle strade della capitale. Il tragico investimento è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Suor Maria Mazzarello in zona Tuscolano a Roma.

Al volante dell’auto c'era una ragazza di 19 anni che non è rimasta ferita ma è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito sull'eventuale assunzione di alcol e droga. Ad occuparsi delle indagini gli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno svolto a lungo i rilievi. La macchina è stata posta sotto sequestro come anche il cellulare della giovane.

Saranno effettuati tutti gli accertamenti tecnici per stabilire la velocità di marcia e anche se in quel momento la conducente stesse utilizzando il telefono per una chiamata o per inviare un messaggio. I vigili hanno raccolto diverse testimonianze e vaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per accertare con esattezza la dinamica.