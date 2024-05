Guasto sull'alta velocita Roma-Firenze, ritardi e disagi: una quarantina i treni coinvolti

Amaro risveglio per chi oggi doveva viaggiare con l’Alta Velocità. Un guasto tra Arezzo e Orvieto ha provocato forti rallentamenti sui treni che transitano sulla linea Roma-Firenze. I tabelloni delle stazioni hanno riportato ritardi anche di due ore, con inevitabili disagi per i passeggeri che hanno preso d’assalto le biglietterie chiedendo informazioni e cercando di capire se e quando sarebbero partiti.

Il guasto è avvenuto alle 8 e si è risolto alle 9.55, ed è stato comunicato ai passeggeri attraversi altoparlanti, a bordo dei treni e attraverso i canali di infomobilità. Si è trattato, in termini tecnici, della disconnessione del sistema Rbc (Radio block center), ovvero del sistema che fornisce dati geografici specifici per la ferrovia e chiavi crittografiche per i treni che circolano, determinando la posizione, la velocità, la direzione di marcia e lo spazio di frenata.

Queste informazioni consentono all’Rbc di calcolare l’area di occupazione di ciascuno dei treni che circolano sulla pista, regolare la loro velocità ed evitare collisioni impreviste. I treni Alta Velocità sono stati così deviati sulla linea convenzionale tra Orte e Orvieto e hanno registrato quindi un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. Intorno alle 13 erano 41 i treni Alta velocità, tra Trenitalia e Italo, interessati da ritardi tra 40 e 60 minuti dopo il guasto.