Uccide la madre a martellate: fermato a Borgetto (Palermo) il 59enne Maurizio Amoroso

E’ stato fermato dai carabinieri di Borgetto (Palermo) Maurizio Amoroso, 59 anni: l’uomo, che soffre di problemi psichici, è accusato di avere ucciso a colpi di martello l’anziana madre, Maria Benfante, novantenne.

Il delitto si è consumato nell’abitazione di famiglia, in una villetta alla periferia del paese, a 50 chilometri dal capoluogo siciliano. A scoprire il cadavere della mamma, in una scena da film horror, con schizzi di sangue dappertutto, è stato una dei sette figli della vittima, una donna che abita al piano di sopra e che è stata attirata dalle urla e dai colpi. Maria Benfante era seduta su una sedia in cucina, col cranio fracassato.