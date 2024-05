Giorgia Meloni sigla l'accordo con la la Regione Siciliana: liberate risorse per quasi 10 miliardi

«È stato un lavoro molto lungo e complesso, fatto in silenzio, con serietà e concretezza. Assegniamo complessivamente risorse per 6,8 miliardi di euro, che comprendono 1,3 miliardi destinati per legge al Ponte sullo Stretto di Messina e 237 milioni dati come anticipo nel 2021 - ha spiegato -. Se aggiungiamo ulteriori finanziamenti da comuni, Regione e altri fondi dello Stato che insistono su progetti inseriti in questo accordo, sono più o meno altri 2,9 miliardi: la mole complessiva di investimenti che liberiamo su questa regione è quasi 10 miliardi di euro. Un segnale molto importante su cosa pensiamo dello sviluppo in Sicilia e nel Mezzogiorno. Al netto del Ponte, finanziamo altri 580 progetti strategici per la Regione».

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Siciliana, al teatro Massimo di Palermo .

I dettagli dell'accordo

Presente all’incontro la premier Giorgia Meloni. Si tratta di 6,8 miliardi di euro da destinare a 580 interventi in 9 ambiti. La parte più consistente delle risorse, circa 2,5 miliardi per 248 progetti, è prevista per interventi nel settore «Ambiente e risorse naturali», mentre per l’ambito «Trasporti e mobilità» sono stati programmati 1 milione di euro per 156 interventi.

A parte, sono conteggiate le risorse previste per il Ponte sullo Stretto, 1 miliardo e 300 milioni di euro. Presenti alla cerimonia anche il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci; il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto; il presidente della Regione siciliana Renato Schifani; il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, oltre a nutrita rappresentanza dei sindaci dell’Isola e, tra questi, il primo cittadino del capluogo siciliano, Roberto Lagalla.

Al raggiungimento dell’accordo ha dato il suo contributo anche Cdp, che ha sostenuto la Regione Siciliana nella definizione della programmazione riguardante i Fondi di sviluppo e coesione 2021-2027. Supporto che Cdp potrà continuare a offrire anche nella fasi successive.