Giorgia Meloni sigla l'accordo con la Regione Siciliana: liberate risorse per quasi 10 miliardi

Un piano da 6,8 miliardi per la Sicilia. E’ il nuovo patto di coesione firmato dalla premier Giorgia Meloni a Palermo assieme al governatore Renato Schifani. "E' finanziariamente il più significativo che abbiamo sottoscritto», il 18° in Italia, e «anche per questo la gestazione ha richiesto più tempo». «Un lavoro molto lungo e complesso, fatto in silenzio, con serietà e concretezza», ha spiegato il presidente del Consiglio , perché «finanziamo altri 580 progetti strategici per l’Isola». «Non lo facciamo random, come qualcuno va in giro dicendo, o chiamando gli amici» ha replicato a Pd M5s e ScN che hanno parlato di «vergogna" bollando la cerimonia della firma «come propaganda in piena campagna elettorale per le europee per un documento dovuto e non concesso».

Ma la premier ha chiarito che nel Fsc si stabiliscono "le priorità e le direttrici di intervento». «Nel budget, che comprende 1,3 miliardi destinati per legge al Ponte sullo Stretto di Messina e 237 milioni dati come anticipo nel 2021. Se aggiungiamo ulteriori finanziamenti da comuni, Regione e altri fondi dello Stato che insistono su progetti inseriti in questo accordo, più o meno sono altri 2,9 miliardi: la mole complessiva di investimenti che liberiamo su questa regione è quasi 10 miliardi di euro.Un segnale molto importante su cosa pensiamo dello sviluppo in Sicilia e nel Mezzogiorno», ha incalzato.