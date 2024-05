Soldi per non abortire, l'offerta di due attiviste pro vita a Genova

Soldi per non abortire: è stata l'offerta di due attiviste dei centri per la vita a una ragazza di Genova incinta che, respinta dall’ospedale Galliera, si era recata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi per interrompere una gravidanza. È il caso sollevato da "la Repubblica", che ha intervistato un’amica della ragazza coinvolta nella vicenda. «All’ingresso della sala d’attesa in ospedale Gaia è stata avvicinata da due donne che, dopo averle chiesto a malapena chi fosse, dopo aver scoperto che di figli ne aveva già tre, le hanno provato a fare la morale sulle ricadute psicologiche di una eventuale interruzione. E alla fine le hanno offerto cento euro per tenere il bambino». «È gravissimo, vergognoso e semplicemente inaccettabile quanto accaduto a Genova a una giovane che aveva deciso di interrompere la propria gravidanza. - denuncia il senatore genovese del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini - Innanzitutto, si è trovata davanti al rifiuto del Galliera, che è un ospedale pubblico e dovrebbe garantire la pratica. Poi, quando si è recata a Villa Scassi, si è vista offrire cento euro per cambiare idea da alcuni attivisti delle associazioni pro-life. Pensavamo di aver toccato il fondo con il battito del cuore del feto fatto ascoltare alle donne in procinto di abortire, non pensavamo che chi inneggia alla sacralità della vita potesse spingersi a tentare di 'comprarnè una. La vita non è in vendita, così come non lo sono il corpo delle donne, i loro diritti e la loro autodeterminazione. Non passa giorno senza che la legge 194 venga messa in discussione e che il diritto all’aborto venga intaccato».

L’ospedale Villa Scassi ha preso le distanze ribadendo di non aver mai autorizzato l’ingresso di volontari della associazioni pro vita nei propri ambulatori. Floridia (Avs): soldi per non abortire? Vicenda gravissima «Una scandalosa offerta per non abortire. Quanto accaduto a Genova, all’ospedale Villa Scassi, è gravissimo. Arrivare a monetizzare la vita è davvero vergognoso ed è purtroppo il risultato di un anno di governo Meloni, con la destra sempre più impegnata a mettere in discussione il diritto delle donne all’autodeterminazione. Gli obiettori di coscienza nelle strutture pubbliche stanno aumentando a dismisura e le donne che vogliono interrompere una gravidanza, scelta di per sé già dolorosissima, si trovano davanti ad un percorso ad ostacoli infinito ed umiliante. Anche perché è limitato il ricorso al metodo farmacologico e alla contraccezione d’emergenza, che invece sarebbero da potenziare per ridurre il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza col metodo tradizionale. Presenterò un’interrogazione al Ministro della Salute Schillaci, per conoscere lo stato di applicazione su tutto il territorio nazionale della legge 194, e quali provvedimenti il ministro della Salute intende prendere per evitare che si ripetano altri simili inaccettabili episodi, come quello accaduto a Genova». Lo afferma la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia.