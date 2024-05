Il Papa si scusa per il termine "frociaggine": "Non volevo offendere, nella Chiesa spazio per tutti"

«Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni "Nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti". Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri». Lo dichiara la sala stampa vaticana.

«C'è già troppa frociaggine». Queste le parole attribuite a Papa Francesco. Le avrebbe pronunciate lo scorso lunedì 20 maggio, nel corso dell’incontro, a porte chiuse, con gli oltre 200 vescovi italiani, per il Sinodo dell’assemblea generale della Cei. Il Papa - secondo quanto riportato dal sito Dagospia e da altri organi di informazione - avrebbe usato questi termini in merito all’accesso dei giovani nei seminari.